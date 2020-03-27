В Сеть слили фото, где Эмбер Херд изменяет Деппу с Илоном Маском в их же доме

Австралийская киноактриса Эмбер Херд уже более 4 лет судится со своим экс-мужем Джонни Деппом по делу развода. 26 марта в Сети появились доказательства измены Эмбер с ее любовником Илоном Маском в апартаментах еще в то время супругов.

Ще декілька років тому Джонні Депп стверджував, що Ембер Герд зраджувала йому через місяць після одруження, на що актриса і сам Ілон Маск все заперечували. У виданні The Daily Mail опублікували фотографії з камер спостереження у ліфті, де Ембер Герд одягнена в купальник і накидку, а позаду неї стоїть та обіймає її мільярдер Ілон Маск.

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Пара у цей момент перебувала у ліфті апартаментів, що належали Джонні Деппу та Ембер Герд. Саме там подружжя проживало під час свого недовгого шлюбу.

Ембер Герд та Ілон Маск у пентгаусі, де жив Депп з актрисою / The Daily Mail

Додамо, що майже одразу після розлучення Ембер та Джонні, закоханих Герд та Маска почали разом помічати на прогулянках, а згодом вони і зовсім підтвердили свої стосунки. Хоч за спостереженнями журналістів вони зустрічались близько двох років, пара стверджує, що це тривало всього декілька місяців.



Ілон Маск та Ембер Герд, коли їх впере разом помітили папараці / Spash News

Відомо, що Джонні Депп і Ембер Герд одружилися у лютому 2015 року, з яким вона зустрічалась 3 роки до їх одруження і стала розлучницею між ним та Ванессою Параді. Пара розійшлася у травні 2016 року, після чого Ембер подала до суду зі звинуваченнями про домашнє насильство. На початку 2017 року суд постановив Джонні Деппа заплатити Ембер 7 мільйонів доларів, але кіноактор так це не залишив. Він подав зустрічний позов на 50 мільйонів доларів за наклеп на нього, де згодом в розслідуванні справи почали з'являтись докази невинуватості Деппа.