В сети опубликовали эксклюзивное фото Меган Маркл, сделанное до свадьбы с Гарри

После королевской свадьбы принца Гарри с бывшей голливудской актрисой Меган Маркл многие хвастались знакомством с ней. В сети одна за другой появлялись архивные фото, на которых можно было увидеть герцогиню Сассекскою. На днях очередная фотография покорила соцсеть Instagram.

Фото разместила благотворительная организация – Центр Святого Феликса (St. Felix Centre). Фотографию сделали, когда Меган Маркл снималась в популярном сериале "Форс-мажоры". Во время съёмок она жила в Торонто и часто наведывалась в благотворительный центр.

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Кроме кадра, на котором герцогиня неохотно позировала в кепи, благотворители поделились историей их сотрудничества. В частности, по их словам, Меган Маркл была волонтером и работала с ними на кухне. Также герцогиня Сассекская охотно передавала организации еду для людей из малообеспеченных семей.

Меган Маркл была активным помощником и волонтером Центра Святого Феликса, когда жила и работала в Торонто. Она была волонтером на нашей кухне в рамках благотворительной программы общественного питания. Однажды на День благодарения герцогиня пожертвовала нам еду, индеек и закуски, для более чем 100 человек,

– поделились представители Центра Святого Феликса.

Известно, что сообщение появился на инстаграм-странице не случайно. На днях герцоги Сассекские опубликовали фото, на котором отметили деятельность 12 благотворительных организаций, которые помогают другим людям во время Рождества. Среди них – Центр Святого Феликса в Торонто. Волонтеры были поражены тем, что их за их работу публично поблагодарили герцоги, поэтому также решили поделиться общей фотографией с Меган.

Интересно, что благотворительность – одно из главных занятий представителей королевской семьи. Ежегодно британские герцоги, принцы да и сама королева посещают тысячи мероприятий, направленных на популяризацию благотворительных проектов. У каждого из представителей монархии есть свои инициативы и каждый помогает отдельным фондам развиваться. Поэтому Меган Маркл, которая по-прежнему активно выступала волонтером и защитницей прав человека, было легко присоединиться к семейному делу Елизаветы II.