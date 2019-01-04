В сети открыли тайну рекордно популярного яйца World Record Egg: неожиданные детали

Уже несколько месяцев аккаунт World Record Egg покоряет сеть. Сначала авторы страницы призвали людей помочь превзойти рекорд известной блогера Кайли Дженнер. Однако суть создания страницы с куриным яйцом оказалась значительно глубже. Авторы стремились по-особому привлечь внимание людей к социальным вопросам, в частности, давлению сети.

Что такое World Record Egg?

Американская блогер Кайли Дженнер стала настоящей дивой Instagram. Первое фото с ее дочкой Сторми собрало более 18 миллионов лайков, что было рекордом сети.

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Такой успех одной из сестер Кардашян решили побить другие блогеры. Однако ни обнажения, ни яркие трюки, ни эффектные образы не давали результата. Рекорд Кайли Дженнер продержался до того времени, пока в Instagram не создали аккаунт world_record_egg. Авторы предложили людям помочь им побить показатели блогера, залайкав фото обычного куриного яйца.

Давайте вместе установим мировой рекорд и сделаем этот пост самым популярным в Instagram!

– шла речь в посте.

Идею быстро поддержали пользователи сети, поэтому по состоянию на 4 февраля фото отметили лайком больше 52 миллионов человек. Поэтому именно это фото является рекордсменом Instagram.

Почему авторы создали World Record Egg?

С даты создания аккаунта, 4 января, многие задумывались, почему именно куриное яйцо изобразили на фото. Впоследствии в блоге опубликовали еще несколько снимков, на которых виднелись трещины. На одном из последних фото на яйце были прошивки, как у бейсбольного мяча. Следовательно, многие сторонники блога предположили, что это всего лишь реклама Суперкубка-2019 Национальной футбольной Лиги – Super Bowl.

Все будет раскрыто в воскресенье, после Супербоула. Смотри первым, эксклюзивно на Hulu,

– анонсировали авторы популярного проекта.

Вечером 3 февраля в блоге появилась ссылка на стриминговый сервис, где и была скрыта тайна World Record Egg. Авторы проекта записали 30-секундный ролик, в котором яйцо рассказало историю своих трещин.

Привет! Я World Record Egg (вы могли слышать про меня). Недавно у меня начали появляться трещины, потому что до меня добралось давление социальных сетей. Если ты тоже страдаешь от этого – поговори с кем-то,

– говорилось в ролике.

Итак, именно социальные проблемы, в частности, психическое здоровье и влияние соцсетей на него стали первой причиной для создания проекта.

В СМИ также выяснили, что автором такой идеи является PR-менеджер Крис Годфри, который проживает в Лондоне. Он уже анонсировал, что это был первый из серии проектов, которые он планирует показать в рамках World Record Egg. Благодаря популярному аккаунту Крис стремится привлечь внимание мира к подобным проблемам человечества. Пока неизвестно, какие именно темы он освещает в блоге.