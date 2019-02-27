В сети подытожили лучшие street style образы на Неделе моды в Милане: стильные кадры

36 Читати новину українською
Street-style на Неделе моды в Милане
Street-style на Неделе моды в Милане / hypebae.com

Неделя моды в Милане завершилась в понедельник, 25 февраля. Однако поразить стильными нарядами смогли не только дизайнеры, которые представляли свои коллекции, но и гости одной из самых ожидаемых fashion-событий.

Одно из крупнейших фэшн-событий прошла в столице моды, Милане, с 19 по 25 февраля. За неделю свои коллекции для сезонов осень-зима 2019/2020 и грядущей весны на подиуме представили следующие бренды: Versace, Salvatore Ferragamo, Fendi, Max Mara и Moschino. Закрывали Milan Fashion Week марки Missoni и Giorgio Armani. Безусловно, каждая из коллекций была особенной и заложила определенные тренды на каждый сезон.

Читайте также: Самые роскошные образы с красной дорожки Brit Awards-2019 – фото

Однако ценители фэшн-образов не смогли не заметить стильные наряды гостей мероприятия, поэтому изобразили их в виде стрит-стайл "луков". Так, на улицах Милана можно увидеть самых знаменитых модниц в куртках-oversize и стильном дениме с яркими принтами.


Все фото: Hypebae

 

blog_ava
Скандал с "Укробронпромом": кто причастен и какие последствия?
сегодня
1915
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Неделя моды
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
сегодня 14:15 Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
Уляна Корицька 13331
Беремся за голову: как подготовить волосы к весне
сегодня 11:11 Беремся за голову: как подготовить волосы к весне
Юлія Девда 83
Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
26 февраля 19:11 Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
7197
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
26 февраля 15:13 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
8225
Рами Малек и Оливия Колман: интересные факты из биографии звезд, которые вы могли не знать
26 февраля 00:31 Рами Малек и Оливия Колман: интересные факты из биографии звезд, которые вы могли не знать
1087
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук