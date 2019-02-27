В сети подытожили лучшие street style образы на Неделе моды в Милане: стильные кадры

Неделя моды в Милане завершилась в понедельник, 25 февраля. Однако поразить стильными нарядами смогли не только дизайнеры, которые представляли свои коллекции, но и гости одной из самых ожидаемых fashion-событий.

Одно из крупнейших фэшн-событий прошла в столице моды, Милане, с 19 по 25 февраля. За неделю свои коллекции для сезонов осень-зима 2019/2020 и грядущей весны на подиуме представили следующие бренды: Versace, Salvatore Ferragamo, Fendi, Max Mara и Moschino. Закрывали Milan Fashion Week марки Missoni и Giorgio Armani. Безусловно, каждая из коллекций была особенной и заложила определенные тренды на каждый сезон.

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Однако ценители фэшн-образов не смогли не заметить стильные наряды гостей мероприятия, поэтому изобразили их в виде стрит-стайл "луков". Так, на улицах Милана можно увидеть самых знаменитых модниц в куртках-oversize и стильном дениме с яркими принтами.



Все фото: Hypebae