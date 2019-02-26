В сети появилась петиция за участие MARUV в Евровидении-2019

После новостей об отказе подписания договора об участии MARUV на Евровидении, поклонники артистки создали на ресурсе Change.org. электронную петицию. Из 7,5 тысяч уже подписались более 6,6 тысяч пользователей.

В электронной петиции отмечается, что пользователи просят предоставить певице MARUV возможность принять участие на Евровидении-2019 в Израиле. Автором петиции стал пользователь Давид Эвоян (David Evoyan), а направлена она в Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union).

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MARUV была избрана представителем Украины на "Евровидении-2019", однако вещательная компания попросила, чтобы MARUV подписала контракт, в котором говорилось, что она отменит все свои будущие шоу и выступления в России. MARUV раскрыла некоторые подробности о контракте, и фанаты считают, что это больше похоже на контракт с дьяволом, так как он ограничивает свободу слова и передвижения певицы,

– говорится в петиции.

Сейчас есть 6625 голосов из 7500 нужных.



Электронная петиция за MARUV на Change.org

В чем заключается скандал с певицей MARUV?

В минувшие выходные состоялся финал Нацотбора Евровидения в Украине, где победу одержала уроженка Днепропетровщины MARUV (Анна Корсун). Несмотря на гастроли в России и права российской компании Warner Music Russia на песню Siren Song, с которой MARUV должна была ехать в Израиль на главный конкурс, она получила 11 баллов от зрителей и судей шоу. Однако, согласно правилам, после отбора на телеканале СТБ договор с представителем Украины должна еще подписывать Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). Некоторые детали договора певица обнародовала в сети и назвала их такими, которые ограничивают права и свободы человека, добавив, что готова отменить все гастроли в России, если это будет нужно для конкурса. В то же время вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко неоднократно подчеркивал, что артистке, которая продолжает демонстративно гастролировать Россией, не стоит ехать на международный конкурс, чтобы потом не пришлось объяснять всему миру, что между Украиной и Россией никакой дружбы нет.

После 5 часов переговоров между НСТУ и командой MARUV стороны так и не подписали договора, ссылаясь на ряд причин. Впоследствии эту ситуацию прокомментировал и председатель правления НСТУ Зураб Аласания, который вместе с представителями Общественного вещателя решил избежать чрезмерной политизации конкурса. Сама же MARUV не промедлила с ответом и подтвердили, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков".

Какого мнения MARUV о Крыме и России?Немало украинцев выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать Россией. Сама девушка убеждает, что выступления на территории страны-агрессора способствовали "миру между странами". В финале Нацотбора певица заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома, на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".