В сети появились архивные фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

В сети появились архивные фото Меган Маркл, на которых будущая герцогиня Сассекская появилась в соблазнительном костюме в стиле Санта-Клауса во время съемок американского телешоу Deal or No Deal в период с 2006 по 2007 год.

После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл кардинально поменяла свой имидж, однако иногда в сети появляются пикантные фото актрисы из прошлого. В 2006 году будущая звезда сериала "Форс-мажоры" работала в программе Deal or No Deal телеканала NBC, в которой главный герой должен был угадать, в чемодане какой из девушек больше всего денег.

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В одном из рождественских эпизодов все девушки были одеты в эротические бархатные платья в стиле Санта-Клауса. Ранее Меган Маркл рассказывала, что во время шоу ей приходилось стоять часами в неудобной обуви на каблуках, мерзнуть на сквозняках и пользоваться стягивающим бельем, чтобы выглядеть стройнее.

В интервью изданию Esquire Меган призналась, что она "должна была делать что-то, чтобы сводить концы с концами", поэтому соглашалась на работу в телешоу.



Меган Маркл в телешоу Deal or No Deal / Фото: 2014 NBCUniversal Media, LLC



Меган Маркл в телешоу Deal or No Deal / Фото: 2014 NBCUniversal Media, LLC



Меган Маркл в телешоу Deal or No Deal / Фото: 2014 NBCUniversal Media, LLC