В сети появились фото с Меган Маркл, сделанные за четыре года до свадьбы с принцем Гарри

Бывшая американская актриса и ныне жена принца Гарри еще несколько лет назад вела активную жизнь за пределами съемочных площадок. В 2014 году она общалась с ветеранами войны и их семьями, а фотографии с этих событий появились в сети только сегодня, 12 ноября.

На инстаграм-странице герцогов Сассекских, которая является одной из самых популярных в сети, появилось новое эссе, посвященное Дню памяти в Великобритании и Дню ветеранов в США. Представители Меган Маркл и принца Гарри опубликовали ряд фотографий с тура, где экс-актриса общалась с военными Испании, Италии, Турции, Афганистане и Великобритании.

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Стоит отметить, что фотографии были сделаны еще задолго до знакомства с принцем Гарри, а также за 4 года до ее свадьбы со внуком Елизаветы II.

Сегодня День памяти павших, а также День ветеранов в США, день, созданный для того, чтобы почтить тех, кто мужественно служил в Вооруженных силах. Спасибо всем за ваше самопожертвование и преданность делу,

– говорится в публикации в инстаграме.



Архивные фото Меган Маркл, датированные 2014-м годом / Instagram / @sussexroyal

Отметим, что в течение последней недели Меган Маркл с мужем принимали участие во всевозможных мероприятиях, приуроченных памяти Второй мировой войны. Очевидно, звезда решила поддержать и своих соотечественников, почтив память ветеранов-американцев.