В сети появились милые "карантинки", которые можно отправлять друг другу в период коронавируса

В связи с пандемией коронавируса в интернете все чаще стали появляться шутливые мемы. Фотожабы о карантине, массовой скупке продуктов, путешествиях в квартире и еще много других шуток уже захватили сеть. Так, в сети появились милые "карантинки", которые можно отправлять друг другу в период карантина.

Белорус из города Гродно Артем Удот превратил мемы из соцсетей на "карантинки". Он запустил онлайн-сервис https://karantinka.exore.pro, который дает возможность выбрать любую из 20 карантинок и отправить друзьям или знакомым.

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Таким образом каждый может поддержать друзей, знакомых и близких в этот нелегкий период.

На фоне всего этого негатива с коронавирусом я решил сделать онлайн-сервис карантинки, чтобы разбавить обстановку и поднять людям настроение,

– отмечает автор проекта.

Смешные "карантинки" передаются в любую точку мира совершенно бесплатно. Как отмечает автор, количество символических карантинок будет увеличиваться.



Скриншот с сайта "карантинок"

"Подарите улыбку вашим друзьям, коллегам и знакомым. Отправьте им карантинки", – призывает автор Артем Удот.

Отправить шутливую открытку "карантинку" очень легко. Нужно скопировать ссылку "карантинки", которая вам больше всего понравилась, и отправить ее адресату или же кликнуть на иконку соответствующего мессенджера или соцсети.



Подборка "карантинок"

Отметим, что правительство советует гражданам быть на карантине и оставаться дома, а также соблюдать простые правила, которые помогут снизить риск инфицирования.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала