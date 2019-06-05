В сети появились новые фото со свадьбы 46-летнего Идриса Эльба и 29-летней Сабрины Даур

Самый сексуальный мужчина планеты Идрис Эльба женился на младшей на 17 лет модели Сабрине Даур в конце апреля. Однако фотографии роскошного празднования начинают появляться в сети только в июне. Новые трогательные кадры очаровали поклонников звездной пары.

Неожиданная новость о бракосочетании британского актера Идриса Эльба и канадской модели Сабрины Даур ошеломила фанатов в конце апреля 2019 года. Звезды не объявляли дату бракосочетания заранее, поэтому снимки в свадебных нарядах просто взорвали сеть.

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Однако еще в день их женитьбы в британском издании Vogue сообщили, что официальные фотографии со свадьбы будут на обложке летнего выпуска журнала. Так, лицевую страницу июльского номера Vogue украсили красивые и счастливые Идрис Эльба и Сарбина Даур.

Звездная пара отпраздновала свадьбу в одном из лучших отелей в Марракеше – Ksar Char Bagh. Среди гостей и на локации царила уютная атмосфера. 29-летняя Сабрина Даур шла под венец в белоснежном элегантном платье от Vera Wang. На вечеринку модель надела платье другого фасона, однако от того же бренда.



Идрис Эльба и Сабрина Даур / Instagram / @britishvogue



Идрис Эльба и Сабрина Даур / Instagram / @britishvogue

Что известно про отношения Идриса Эльба и Сабрины Даур?Звездная пара познакомилась в 2017 году. К тому времени Идрис Эльба был уже во второй раз разведен. Его первый брак с Ханной Норгард продолжался с 1999 по 2003 год и они вместе воспитывают 17-летнюю дочь Исан. Второй раз актер женился в 2016 году на Сони Николь Хамлин, однако уже через 4 месяца пара рассталась. Актер также воспитывает 5-летнего сына от бывшей девушки Наяни Гарт, который родился не в браке. Об их помолвке стало известно в феврале 2018 года.