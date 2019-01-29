В сети появились первые впечатляющие кадры из фильма "Гарет Джонс" о Голодоморе в Украине: видео

Официальный фрагмент из фильма "Гарет Джонс", в основу которого положена реальная история британского журналиста, появился в сети накануне. Лента вошла в список фильмов, которые покажут на Берлинском кинофестивале.

Драматическая история о Голодоморе в 1930-х годах снималась в Украине, Польше и Великобритании. Режиссером фильма выступил поляк Агнешки Холланд, а в главных ролях снимались Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул и Кеннет Кренем.

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Однако актерский состав фильма, в котором рассказывается о Голодоморе в Украине, не мог ограничиться только международными звездами, поэтому в киноленте также сыграли украинские знаменитости Яков Ткаченко и Олег Драч.

В основу фильма взята реальная история валлийского журналиста Гарета Джонса, который первый из всех представителей западных СМИ рассказал о Голодоморе в Украине в 1930-х годах. В 1933 году мужчина отправился в СССР, а затем намеревался рассказать всему миру о сталинском режиме и его преступлениях. Однако на Западе решили не брать во внимание его рассказы, ведь неудобная для них правда была им не нужна. Материал, который Гарет Джонс написал во время путешествия по Украине, впоследствии вдохновил Оруэлла на роман, который стал культовым, "Скотный двор".

Смотреть фрагмент из фильма "Гарет Джонс" (видео):