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В сети появилось архивное детское фото Тины Кароль с бабушкой и дедушкой

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Тина Кароль / Instagram / @_fantina

Народная любимица Тина Кароль умеет удивлять поклонников. В сети появилась фотография, где маленькая Тина позирует вместе с дедушкой, бабушкой и братом Стасом.

Всегда интересно посмотреть, как кумиры миллионов выглядели в детстве. Они редко обнародуют подобные кадры, но бывают исключения. Так, на странице фан-клуба Тины Кароль распространили ее архивную детскую фотографию.

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На фото будущая звезда позирует в красном платье и белых колготках. Такой наряд объединен с туфельками белого цвета. Волосы Тины собраны в два хвостика и украшены большими белыми бантами. Девочка мило улыбается.

Тогда, наверное, никто и подумать не мог, что эта маленькая принцесса впоследствии станет народной артисткой Украины, будет собирать аншлаги на концертах и ​​станет примером сильной духом и мужественной женщины.


Тина Кароль с бабушкой, дедушкой и братом / Instagram / @_fantina

На ее жизненном пути случалось много испытаний, но она смогла выдержать удары судьбы и показать свою непокорность. Тина была любящей женой для любимого Евгения и стала прекрасной мамой для сына Вениамина. На сцене она каждый раз поражает откровенностью, эмоциональностью и талантом.


Тина Кароль на сцене / Instagram / @tina_karol 

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Тина Кароль
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