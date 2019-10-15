В сети появилось волшебное видео о первом турне принца Гарри и Меган Маркл с сыном

Впервые после рождения сына принц Гарри и Меган Маркл отправились в международное турне, которое привлекло внимание всех мировых СМИ. Королевская чета вблизи показала 5-месячного Арчи Харрисона, пленив сторонников. И хотя герцоги Сассекские завершили путешествие еще в начале октября, только теперь в сети опубликовали фрагмент фильма об этом турне.

Как говорится в издании People, об африканском путешествии принца Гарри и Меган Маркл сняли документальный фильм. Семейную поездку королевской четы с сыном Арчи Харрисоном на днях покажут на британском канале. Но чтобы подогреть интерес зрителей, в сети опубликовали фрагмент из фильма "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey).

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Ролик появился 14 октября и сразу же привлек внимание всех западных СМИ. На трогательных кадрах видно, как Меган Маркл нежно целует первенца перед встречей с архиепископом Кейптауна Десмондом Туту. Во время публичного выхода малыш был очень спокойным и улыбающимся. Возможно, немало камер заинтересовало мальчика, ведь ранее принц Гарри признался, что его сын уже хочет ходить, потому очень непоседлив.

В то же время Меган Маркл в киноленте рассказала, что международное турне сначала ее пугало. Однако в поездке герцогини Сассекской достаточно легко удалось совместить материнство и работу. Меган сама посещала несколько мероприятий, поэтому график ее выходов подстраивали под кормление ребенка. По словам представительницы королевской семьи, в Кейптауне к этому отнеслись с пониманием, поэтому охотно ждали приезда герцогини.

"Что касается моего расписания, то, думаю, они были очень ко мне добры, потому что все было построено вокруг кормления Арчи", – рассказала Меган Маркл.

Смотрите видео с международного турне принца Гарри и Меган Маркл с сыном: