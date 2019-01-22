В сети появился эффектный трейлер супергеройского фильма "Шазам": видео

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Фильм Шазам 2019 - смотреть трейлер фильма Шазам онлайн
В сети появился новый трейлер к фильму "Шазам" / Скриншот из видеоролика

Новый тизер одной из самых ожидаемых кинолент 2019 года кинокомпания Warner Bros. опубликовала в воскресенье, 20 января. Также представители сообщили приблизительную дату американской премьеры фильма "Шазам".

Новый видеоролик кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале. За двое суток трейлер собрал 1,2 миллиона просмотров.

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Вероятно, поклонники не могут дождаться премьеры нового творения по мотивам DC Comics.

В режиссерское кресло новой киноленты сел Дэвид Ф. Санберг, а главные роли сыграли Захари Ливай и Марк Стронг.

По сюжету фильма, 14-летний Билли Бэтсон, который воспитывался на улице, открыл в себе удивительные возможности. Он может превращаться во взрослого супергероя Шазама, которого играет Захари Ливай.

Момент з трейлера до фільму
Фрагмент из нового трейлера фильма "Шазам" / Скриншот с видеоролика

Эту особенность парень получил от древнего волшебника. Герой, в которого превращается Билли, обладает невероятной внешней красотой, однако 14-летний ребенок в душе позволяет Шазаму делать то, что делал бы каждый парень его возраста, получив такие супервозможности. Однако совсем скоро его веселье завершатся и ему придется овладеть своими навыками, чтобы выстоять в ожесточенной борьбе со смертоносными силами зла под руководством Доктора Таддеуса Сивана, которого играет Марк Стронг.

Премьера фильма "Шазам" запланирована на апрель 2019 года.

Смотреть трейлер к фильму "Шазам" (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 канал
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