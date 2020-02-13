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В сети появился первый трейлер фильма о журналистах "Французский диспетчер": видео

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Художественный фильм "Французский диспетчер" (The French Dispatch) готовится к большой премьере. Об этом свидетельствует первый опубликованный трейлер.

Дебютный трейлер новой кинокартины Уэса Андерсона появился на ютуб-канале SearchlightPictures накануне, 12 февраля. За сутки видеоролик к будущему фильму "Французский диспетчер" (The French Dispatch) собрал более 1,5 миллиона просмотров.

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Известно, что сюжет ленты основан на истории французской редакции крупного американского журнала. Фильм описывают как "любовное послание журналистам", которое будет сочетать в себе разные форматы съемки. К примеру, некоторые сцены зрители смогут увидеть в черно-белом эффекте, а некоторые – в виде анимации.

События в фильме будут разворачиваться в XX веке, в вымышленном городке, где амбициозные журналисты работают над созданием собственного журнала. Главные роли в фильме сыграют Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Элибзабет Мосс и Фрэнсис Мак-Дорманд.

Французский диспетчер: смотреть трейлер онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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