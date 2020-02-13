В сети появился первый трейлер фильма о журналистах "Французский диспетчер": видео

Художественный фильм "Французский диспетчер" (The French Dispatch) готовится к большой премьере. Об этом свидетельствует первый опубликованный трейлер.

Дебютный трейлер новой кинокартины Уэса Андерсона появился на ютуб-канале SearchlightPictures накануне, 12 февраля. За сутки видеоролик к будущему фильму "Французский диспетчер" (The French Dispatch) собрал более 1,5 миллиона просмотров.

Это интересно: "Дело Ричарда Джуэлла": биографический фильм об охраннике, который спас сотни людей от теракта

Известно, что сюжет ленты основан на истории французской редакции крупного американского журнала. Фильм описывают как "любовное послание журналистам", которое будет сочетать в себе разные форматы съемки. К примеру, некоторые сцены зрители смогут увидеть в черно-белом эффекте, а некоторые – в виде анимации.

События в фильме будут разворачиваться в XX веке, в вымышленном городке, где амбициозные журналисты работают над созданием собственного журнала. Главные роли в фильме сыграют Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Элибзабет Мосс и Фрэнсис Мак-Дорманд.

Французский диспетчер: смотреть трейлер онлайн