В сети появился первый трейлер к фильму "Путешествие хорошего пса": трогательное видео

Кинокомпания Universal Studios представила продолжение мирового бестселлера "Жизнь и цель собаки". Первый трейлер на украинском уже покоряет сердца любителей семейных фильмов.

Первый украинский трейлер к фильму "Путешествие хорошего пса" появился на YouTube-канале B&H Film Distribution Company. Трогательный семейный фильм, снятый по мотивам одноименной книги "Жизнь и цель собаки" получил свое логическое продолжение.

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По сюжету, судьба подарит отважному псу Бейли новую цель. Он захочет стать настоящим другом и защитником для маленькой девочки, внучки своего хозяина Итана. Кинокартина станет еще одной экранизацией, в которой будет рассказываться о настоящей любви, дружбе, преданности и непоколебимую веру в добрые истории.

Премьера в Украине запланирована на 13 июня 2019 года.

Смотреть трейлер к фильму "Путешествие хорошего пса" (видео):