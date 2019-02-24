В сети появился первый трейлер к мультфильму The Angry Birds Movie 2: видео

Первый трейлер к любимой анимационной кинокартине детей и взрослых уже покоряет сеть. Тизер к комедийному мультфильму The Angry Birds Movie 2 опубликовала кинокомпания Sony Pictures Entertainment.

Трейлер ко второй части компьютерно-анимационного фильма, который сняли по мотивам одноименной игры, появился в сети 21 февраля. Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала тизер к мультфильму The Angry Birds Movie 2 на своем YouTube-канале.

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По сюжету, в начале второй части все превращается в лед. Птица Зета лежит на матрасе, который покрыт льдом, в бассейне и пытается достать для себя обед. Рыбка, которую он хочет съесть, замерзла в кубике льда, а палочка, которую он мечтает заставить освободить его собачку, также обледенела.

Режиссером мультфильма The Angry Birds Movie 2 стал карикатурист Туроп ван Орман, а в кресло сценариста сел Питер Экерман. Мировая премьера второй части запланирована на 16 августа 2019 года.

Смотреть трейлер к мультфильму The Angry Birds Movie 2 (видео):