В сети появился первый трейлер к мультфильму The Angry Birds Movie 2: видео

20 Читати новину українською
Фрагмент из мультфильма The Angry Birds Movie 2
Фрагмент из мультфильма The Angry Birds Movie 2 / IMDb

Первый трейлер к любимой анимационной кинокартине детей и взрослых уже покоряет сеть. Тизер к комедийному мультфильму The Angry Birds Movie 2 опубликовала кинокомпания Sony Pictures Entertainment.

Трейлер ко второй части компьютерно-анимационного фильма, который сняли по мотивам одноименной игры, появился в сети 21 февраля. Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала тизер к мультфильму The Angry Birds Movie 2 на своем YouTube-канале.

Читайте также: Дом из "Один дома" можно составить из Lego: реалистичные фото

По сюжету, в начале второй части все превращается в лед. Птица Зета лежит на матрасе, который покрыт льдом, в бассейне и пытается достать для себя обед. Рыбка, которую он хочет съесть, замерзла в кубике льда, а палочка, которую он мечтает заставить освободить его собачку, также обледенела.

Режиссером мультфильма The Angry Birds Movie 2 стал карикатурист Туроп ван Орман, а в кресло сценариста сел Питер Экерман. Мировая премьера второй части запланирована на 16 августа 2019 года.

Смотреть трейлер к мультфильму The Angry Birds Movie 2 (видео):

 

blog_ava
В Россия прошли массовые марши памяти Немцова: участники скандируют "Украина, мы с тобой"
сегодня
1529
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
23 февраля 15:37 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
Юлія Михайлова 3475
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
23 февраля 13:40 Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
9582
Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
22 февраля 20:00 Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
Євгенія Мазур 321
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
22 февраля 16:22 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
365
От тигровой акулы до ската-убийцы: 5 самых опасных животных в жизни Стива Ирвина
22 февраля 13:16 От тигровой акулы до ската-убийцы: 5 самых опасных животных в жизни Стива Ирвина
Юлія Девда 593
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук