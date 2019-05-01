В сети появился первый трейлер к современной адаптации "Гамлета": видео

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Трейлер к современной адаптации на "Гамлета"
Трейлер к современной адаптации на "Гамлета" / IMDb

На легендарную пьесу Уильяма Шекспира снято немало адаптаций. Очередным римейком стал драматический фильм под названием "Офелия". Авторы идеи обнародовали первый трейлер к культовой киноленте.

Ценители творчества Шекспира снова смогут насладиться очередной историей, которую режиссер Клер Маккарти увидела по-своему и дала название "Офелия". Первый трейлер появился на YouTube-канале компании IFC Films.

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Новая адаптация получила такое название из-за того, что события разворачиваются с точки зрения дочери Полония и сестры Лаэрта – Офелии.

По сюжету, в фильме изображена Дания в XIV веке. Дочь датского короля убили и трон занимает его брат Клавдий. Миссией Офелии является защитить своего любимого Гамлета, который является наследным принцем, а также королеву Гертруду от Клавдия. Главная роль досталась английской актрисе Дейзи Ридли, которая известна ролью Рей в серии "Звездных войн".

Мировая премьера состоялась в январе 2018 года на знаменитом фестивале Sundance. Вскоре ожидаем представление на больших экранах для других зрителей.

Смотреть трейлер к фильму "Офелия": видео

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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