В сети появился посмертный видеоклип рэпера Lil Peep на песню Belgium
В сети появился новый посмертный клип американского рэпера Lil Peep, который умер в 2017 году, на песню Belgium. Ролик был опубликован на его официальной странице в ютубе 12 ноября.
О смерти Lil Peep стало известно утром 16 ноября 2017 года. Музыканту был 21 год. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать передозировка поддельным успокаивающим средством.
Читайте также: В сети появился посмертный трек двух рэперов XXXTentacion и Lil Peep: видео
Трек Belgium вошел в посмертный альбом исполнителя Goth Angel Sinner, релиз которого состоялся в конце октября. Режиссером видеоклипа стал Mezzy.
Belgium – особый трек для меня. Жизнь у художников хаотичная, и на них давят со всех сторон, но в тот день в бельгийском Генте произошел один из немногих моментов, когда я увидел настоящего Гаса (Lil Peep),
– сказал режиссер Mezzy, пишет издание Hype Beast.
Читайте также: Умер рэпер Lil Peep: наркотики, депрессия и бисексуальность, – биография молодого исполнителя
Lil Peep – Belgium: смотрите видеоклип
Выбор редакции
-
Евровидение-2020: какие страны официально подтвердили участие в песенном конкурсесегодня , 19:53
-
Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALDсегодня , 16:00
-
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2019 года: кто получил званиесегодня , 12:10