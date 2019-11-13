В сети появился посмертный видеоклип рэпера Lil Peep на песню Belgium

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Lil Peep
Lil Peep / studio21.ru

В сети появился новый посмертный клип американского рэпера Lil Peep, который умер в 2017 году, на песню Belgium. Ролик был опубликован на его официальной странице в ютубе 12 ноября.

О смерти Lil Peep стало известно утром 16 ноября 2017 года. Музыканту был 21 год. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать передозировка поддельным успокаивающим средством.

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Трек Belgium вошел в посмертный альбом исполнителя Goth Angel Sinner, релиз которого состоялся в конце октября. Режиссером видеоклипа стал Mezzy.

Belgium – особый трек для меня. Жизнь у художников хаотичная, и на них давят со всех сторон, но в тот день в бельгийском Генте произошел один из немногих моментов, когда я увидел настоящего Гаса (Lil Peep),
– сказал режиссер Mezzy, пишет издание Hype Beast.

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Lil Peep – Belgium: смотрите видеоклип

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Музыка
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