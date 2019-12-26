В сети появился смонтированный ролик со съемок экшн-сцен "Ведьмака": эффектное видео

Стриминговий сервис Netflix представил ожидаемую премьеру – "Ведьмак"– 20 декабря, опубликовав сразу все серии. После того, как кинокритики и обычные поклонники смогли оценить свежий проект, создатели ленты решили делиться фрагментами из-за кулис съемок.

На днях в сети появился короткий ролик со съемок одного из боев в котором снимался известный каскадер Владимир Фурдик. Именно он опубликовал видео, которое взорвало сеть, на своей странице в твиттере. Увидев его успех и заинтересованность зрителей в съемочном процессе, создатели "Ведьмака" решили показать трёхминутное смонтированное видео с фрагментами съемок.

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Видеоролик опубликовала Люси Унгер на своем ютуб-канале. В съемочной команде она отвечала за постановки трюков, экшн-сцены и фрагменты из боями главных героев. Сама же постановщица появится в кадре на 32 секунде видео.

По словам Люси Унгер, в ролике представлено около 25% боевых сцен из сериала "Ведьмак", а множество других фрагментов можно увидеть на личных страницах главных героев.

Видео со съемок "Ведьмака": смотреть онлайн