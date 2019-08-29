В Сети появился тизер документального фильма об украинской группе "ДахаБраха": видео

Об известной украинской этно-группе "ДахаБраха" снимают фильм с одноименным названием "ДахаБраха. Шлях." В нем участники группы расскажут о том, как ездили с двухлетним туром по Миру и о своей популярности за рубежом.

Короткий тизер к будущему фильму "ДахаБраха. Шлях" появился на YouTube-канале ленты Dakhabrakha On the Road.

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В центре сюжета документальной картины участники украинской группы расскажут о своем двухлетнем турне по Миру. Как сообщает издание Styleinsider, производством фильма занимается Skydivefilm Production.

Главными героями в картине, конечно, предстают музыканты этно-группы Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская и Марко Галаневич. Съемки фильма "ДахаБраха. Шлях " начались еще в 2018 году, когда группа гастролировала по Украине. Сейчас съемочная команда работает над проектом в Лос-Анджелесе, в рамках программы American Film Showсase.

Стоит добавить, что музыку группы в своей рекламе использовал известный футболист Дэвид Бекхэм, а создатель культовых "Симпсонов" обожает их творчество.

Смотреть тизер к фильму об украинской группе " ДахаБраха":