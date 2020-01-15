В сети появился трейлер документального фильма об Андре Тане: видео

Вскоре на большой украинский экран выйдет документальный фильм об известном на весь мир украинском модельере Андре Тане. Первый трейлер к биографической ленте уже взрывает сеть.

В этом году бренду и торговой марке Andre Tan исполнится 20 лет. По случаю юбилея фанаты украинского модельера смогут узнать о нем и его пути к успеху в документальном фильме, который выйдет на большой экран уже 8 марта.

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Первый трейлер к биографической картине появился в сети 15 января. Фильм расскажет про Андре Тана, как человека, который из своего имени создала узнаваемый во всем мире и успешный украинский бренд. Даже ярые сторонники модельера смогут узнать о нем много интересного, в частности, в картине будут показаны интересные моменты из жизни украинской знаменитости в хронологическом порядке.

Зрители смогут увидеть не только архивные фрагменты из-за кулис первых показов Андре Тана, но и послушать интересные истории про его детство, мечты и жизнь в юности.

Фильм об Андре Тане: трейлер к документальной ленте онлайн