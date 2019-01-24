В Украине состоялась премьера комедии "Начни сначала" с Дженнифер Лопес: сюжет и трейлер фильма

Уже с 24 января украинские поклонники Дженнифер Лопес могут насладиться прекрасной американской комедией о достижении успеха. Сеть давно покорил трейлер "Начни сначала", поэтому киноманы прогнозируют успех фильма.

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес вернулась на телеэкраны. Звезда сыграла главную роль в комедийном и мотивационном фильме "Начни сначала".

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Кинолента рассказывает историю девушки Майи, которая имеет руководящую должность в одной из сети магазинов Нью-Йорка. Однако своим занятием она совсем не довольна. Майя решает трудоустроиться в известной своими фешенебельными магазинами Мэдисон-авеню. И только сообразительность и целеустремленность могут помочь ей скрыть отсутствие диплома.

Эта история вдохновит каждую женщину на создание чего-то большего, а также научит не ограничивать себя в мечтах,

– рассказала Дженнифер Лопес.

Сейчас сеть покорил трейлер фильма "Начни сначала". Премьера комедии в Украине запланирована на 24 января 2019 года.



Смотрите трейлер фильма "Начни сначала" (видео):