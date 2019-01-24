В Украине состоялась премьера комедии "Начни сначала" с Дженнифер Лопес: сюжет и трейлер фильма

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"Начни сначала": смотреть трейлер онлайн
"Начни сначала": смотреть трейлер онлайн / Кадр из фильма

Уже с 24 января украинские поклонники Дженнифер Лопес могут насладиться прекрасной американской комедией о достижении успеха. Сеть давно покорил трейлер "Начни сначала", поэтому киноманы прогнозируют успех фильма.

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес вернулась на телеэкраны. Звезда сыграла главную роль в комедийном и мотивационном фильме "Начни сначала".

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Кинолента рассказывает историю девушки Майи, которая имеет руководящую должность в одной из сети магазинов Нью-Йорка. Однако своим занятием она совсем не довольна. Майя решает трудоустроиться в известной своими фешенебельными магазинами Мэдисон-авеню. И только сообразительность и целеустремленность могут помочь ей скрыть отсутствие диплома.

Эта история вдохновит каждую женщину на создание чего-то большего, а также научит не ограничивать себя в мечтах,
– рассказала Дженнифер Лопес.

Сейчас сеть покорил трейлер фильма "Начни сначала". Премьера комедии в Украине запланирована на 24 января 2019 года.

Смотрите трейлер фильма "Начни сначала" (видео):

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Дженнифер Лопес
Источник: 24 Канал
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