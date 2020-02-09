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В сети появился украинский трейлер фильма "Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры": видео

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Кадр из фильма / Фото: "Планета кино"

Биографические фильмы набирают все большую популярность, ведь гораздо интереснее своими глазами увидеть историю жизни выдающейся личности, чем представлять ее, читая биографию. В сети появился украинский трейлер самого ожидаемого артфильма 2020 года "Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры".

Художественно-документальный итальянский проект от создателей "Микеланджело. Бесконечность" и "Музеи Ватикана в 3D" уже заполонил весь мир. 5 марта 2020 года состоится премьера фильма о легендарном Леонардо Да Винчи в Украине. Сеть "Планета кино" опубликовала на своем ютуб-канале официальный трейлер к фильму на украинском.

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Сюжет

"Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры" – это фильм-путешествие в жизнь легенды мировой культуры, создателя непревзойденной "Моны Лизы". На экране оживают лучшие работы мастера: "Джоконда", "Поклонение волхвов", "Дама с горностаем", и "Атлантический кодекс". Впервые в истории жизнь великого гения показана столь развернуто и разносторонне.

Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи
Кадр из фильма "Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры" / Фото: "Планета кино"

Главный герой

Роль Леонардо да Винчи исполнил популярный итальянский актер Лука Арджентеро. Он начинал свою творческую карьеру, как телеведущий и модель. После участия в фильме "Сатурн в противофазе" Лука проснулся знаменитым. Сейчас Арджентеро один из наиболее востребованных итальянских актеров театра и кино.

Леонарда до Вінчі. Незвідані світи
Кадр из фильма "Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры" / Фото: "Планета кино"

Леонардо Да Винчи: смотреть официальный трейлер онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Кино
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