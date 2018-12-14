В сети показали вторую рождественскую открытку принца Гарри и Меган Маркл: очаровательное фото

По традиции, перед рождественскими праздниками все представители королевской семьи представили свои открытки. Герцоги Сассекские, впервые выбиравшие совместное фото, остановились на свадебном снимке.

На поздравительной открытке принц Гарри и Меган Маркл стояли спиной к фотографу, с зачарованно вглядываясь на фейерверки. Молодые супруги сделали снимок на свадьбе, когда все их друзья и родственники пришли на праздничную вечеринку. Герцоги Сассекские обнимались, что придало нежности открытке.

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Такие открытки королевская чета отправило поклонникам, которые их поздравили с новогодними праздниками. Однако мало кто знает, что поздравительная открытка могла выглядеть по-другому. По словам журналиста Брэдли Донована-Бейрда – одного из авторов биографий представителей королевской семьи, у принц Гарри и Меган Маркл был еще один вариант рождественской фотографии.

Пара выбрала второй вариант фото из кадров, сделанных во время их первого международного тура. Принц Гарри и Меган Маркл остановились на снимке, где беременная герцогиня держит над своим мужем зонт. В это время внук Елизаветы II произносил речь перед фермерами одного из городов Новой Зеландии. Снимок стремительно облетел все западные СМИ и стал очень популярным. Именно поэтому пара выбрала его, как второе фото для рождественской открытки.