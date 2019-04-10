В Северной Ирландии создадут новый тур по мотивам "Игры престолов"

Компания HBO намерена открыть тур в студии, где снимали популярный сериал, уже в 2020 году.

Game of Thrones Studio станет первым в серии интерактивных развлечений, объявленных HBO ранее, отметили в Lonely planet.

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"Некоторые знаковые сцены сериала снимали в Linen Mill Studios. Скоро у наших фанатов будет возможность посетить и увидеть работу нашей команды в комфортной музейной обстановке", – рассказал вице-президент HBO Джефф Питерс.

В рамках тура гостям предложат побывать в местах между Белфастом и Дублином. Там расположены основные локации "Игры престолов" – замки Старков и Грейджоев, дворец Риверрана и пещера трехглазого ворона.

"Игра престолов" превратила Северную Ирландию в ведущий международный туристический объект. Мы очень благодарны за это,

– подчеркнул Джон Макгриллен, исполнительный директор компании Tourism Northern Ireland.

Кроме этого, там разместят оригинальный реквизит и костюмы героев сериала. Остальные подробности пока держат в секрете.

Как будет выглядеть будущий тур: смотрите фото HBO