В шелковом платье-комбинации: сексапильная Эмбер Херд стала гостьей церемонии в Нью-Йорке

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Эмбер Херд
Эмбер Херд / www.gettyimages.com

Голливудская красавица, звезда фильма "Аквамен" Эмбер Херд была награждена за "многолетнюю поддержку прав женщин и активную позицию относительно ЛГБТК-сообщества" и "страсть к улучшению жизни людей на экране и в реальной жизни" на церемонии Emery Awards в Нью-Йорке.

Церемония Emery Awards в Нью-Йорке была организована, чтобы поддержать людей в развитии их потенциала, независимо от сексуальной ориентации или самоидентичности. А, как известно, Эмбер Херд является ярой феминисткой и поддерживает ЛГБТ. Еще в 2010 году голливудская актриса заявила о своей бисексуальности.

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Для выхода на звездную дорожку Эмбер надела облегающие шелковое платье цвета шампанского с эффектным разрезом от бедра, которое она примеряла на голое тело.

Дополняли look Херд черные туфли на каблуках и многочисленные аксессуары. Стилисты сделали знаменитости волнистые волосы и макияж с акцентом на красных губах.

Ембер Герд
Эмбер Херд / Getty Images

Ембер Герд
​Эмбер Херд / Getty Images

На светском мероприятии блондинку сопровождал американский актер, который также является активистом ЛГБТ, Нико Торторелла.

Ембер Герд
​Эмбер Херд и Нико Торторелла / Getty Images

Добавим, что образ Эмбер Хёрд в нью-йоркской церемонии очень похож на финальный выход главной героини фильма "Лондонские поля" Николы Сикс.


Эмбер Херд в образе Николы Сикс / Кадр из фильма "Лондонские поля"

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эмбер Херд Голливуд Стиль и мода
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