В шифоновом платье в горох в стиле 90-х: Иванка Трамп демонстрирует стильный образ

Дочь президента США Дональда Трампа славится своим сдержанным и элегантным стилем, однако, как каждой девушке, весной ей захотелось легкости и нежности в своих образах. Так, на днях Иванка Трамп похвасталась весенним платьем, которое должно быть в гардеробе каждой леди.

Стиль 90-х вернулся к нам еще два сезона назад, однако в гардеробе звездных модниц не прекращают появляться старые-новые модели нарядов, которым знаменитости дают новую жизнь и тем самым закладывают тон моде. Так, Иванка Трамп ярко продемонстрировала, что этой весной не обойтись без платья в горох родом из 90-х.

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В таком виде дочь президента США появилась в Белом доме на официальной встрече, где она и генеральный директор организации Pledgeto Americas Workers подписывали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Для важного мероприятия Иванка Трамп могла бы надеть свой любимый брючный костюм, к примеру, однако она надела легкое шифоновое платье светлого оттенка в бежевый горох. На талии красовался широкий пояс, который шел в комплекте с платьем, а дополнили образ замшевые туфли-лодочки в тон принта на платье.