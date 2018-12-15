В широкополой шляпе и купальнике: Кэндис Свейнпол похвасталась стройной фигурой

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Кендис Свейнпол
Кендис Свейнпол / Instagram @angelcandices

30-летняя супермодель и "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол поделилась сексуальными снимками с новой пляжной фотосессии.

Новые фото Кэндис опубликовала на своей странице в Instagram.

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К слову, Кэндис родила второго сына в июне 2018 и очень быстро вернулась в форму. Поэтому поклонники потрясены новой роскошной фотосессией модели.

В геолокации Свейнпол обозначила водохранилище Пауэлл, которое располагается на реке Колорадо (на территории американских штатов Юта и Аризона).

Кэндис снялась в рекламной кампании для линии пляжной одежды Tropic of C и позировала в светло-голубом купальнике и огромном широкополой шляпе.

Кендіс Сванепул
Кендис Свейнпол / Instagram @angelcandices

Кендіс Сванепул
Кендис Свейнпол / Instagram @angelcandices

Кендіс Сванепул
Кендис Свейнпол / Instagram @angelcandices


Кендис Свейнпол / Instagram @tropicofc


Кендис Свейнпол / Instagram @tropicofc

Кендіс Сванепул
Кендис Свейнпол / Instagram @tropicofc

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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