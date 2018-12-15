В широкополой шляпе и купальнике: Кэндис Свейнпол похвасталась стройной фигурой
30-летняя супермодель и "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол поделилась сексуальными снимками с новой пляжной фотосессии.
Новые фото Кэндис опубликовала на своей странице в Instagram.
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К слову, Кэндис родила второго сына в июне 2018 и очень быстро вернулась в форму. Поэтому поклонники потрясены новой роскошной фотосессией модели.
В геолокации Свейнпол обозначила водохранилище Пауэлл, которое располагается на реке Колорадо (на территории американских штатов Юта и Аризона).
Кэндис снялась в рекламной кампании для линии пляжной одежды Tropic of C и позировала в светло-голубом купальнике и огромном широкополой шляпе.
Кендис Свейнпол / Instagram @angelcandices
Кендис Свейнпол / Instagram @angelcandices
Кендис Свейнпол / Instagram @angelcandices
Кендис Свейнпол / Instagram @tropicofc
Кендис Свейнпол / Instagram @tropicofc
Кендис Свейнпол / Instagram @tropicofc