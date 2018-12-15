В широкополой шляпе и купальнике: Кэндис Свейнпол похвасталась стройной фигурой

30-летняя супермодель и "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол поделилась сексуальными снимками с новой пляжной фотосессии.

Новые фото Кэндис опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Как стильно одеться зимой: подборка образов от модели Рози Хантингтон-Уайтли

К слову, Кэндис родила второго сына в июне 2018 и очень быстро вернулась в форму. Поэтому поклонники потрясены новой роскошной фотосессией модели.

В геолокации Свейнпол обозначила водохранилище Пауэлл, которое располагается на реке Колорадо (на территории американских штатов Юта и Аризона).

Кэндис снялась в рекламной кампании для линии пляжной одежды Tropic of C и позировала в светло-голубом купальнике и огромном широкополой шляпе.



Кендис Свейнпол / Instagram @angelcandices



Кендис Свейнпол / Instagram @angelcandices



Кендис Свейнпол / Instagram @angelcandices



Кендис Свейнпол / Instagram @tropicofc



Кендис Свейнпол / Instagram @tropicofc



Кендис Свейнпол / Instagram @tropicofc