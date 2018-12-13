В шляпе и костюме Chanel: Кира Найтли получила орден Британской империи

33-летняя голливудская актриса Кира Найтли была награждена почетным орденом Британской империи. Церемония традиционно прошла в Букингемском дворце.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Для выхода Кира Найтли надела элегантный желтый костюм от Chanel с шляпой в тон. На церемонию награждения также приехал муж актрисы Джеймс Райтон и ее родители: мама Шарман Макдоналд и отец Уилл Найтли.

Орден Британской империи звезде фильма "Пираты карибского моря" вручил сам принц Чарльз.

Я очень испугалась, когда увидела в почтовом ящике конверт с гербом правительства: подумала, что не уплатила налоги вовремя. Зато теперь могу требовать у домашних отдать мне честь,

– рассказала Найтли в интервью.



Кира Найтли / Getty Images



Кира Найтли / Getty Images



Кира Найтли / Getty Images