В шляпе и костюме Chanel: Кира Найтли получила орден Британской империи

101 Читати новину українською
Кира Найтли
Кира Найтли / www.gettyimages.com

33-летняя голливудская актриса Кира Найтли была награждена почетным орденом Британской империи. Церемония традиционно прошла в Букингемском дворце.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Как выглядеть женщине после родов: Кира Найтли рассказала о плохом примере Кейт Миддлтон

Для выхода Кира Найтли надела элегантный желтый костюм от Chanel с шляпой в тон. На церемонию награждения также приехал муж актрисы Джеймс Райтон и ее родители: мама Шарман Макдоналд и отец Уилл Найтли.

Орден Британской империи звезде фильма "Пираты карибского моря" вручил сам принц Чарльз.

Я очень испугалась, когда увидела в почтовом ящике конверт с гербом правительства: подумала, что не уплатила налоги вовремя. Зато теперь могу требовать у домашних отдать мне честь,
– рассказала Найтли в интервью.

Кіра Найтлі
Кира Найтли / Getty Images

Кіра Найтлі
Кира Найтли / Getty Images

Кіра Найтлі
Кира Найтли / Getty Images

Теги: LifeStyle Кино Великобритания Кира Найтли
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
сегодня 21:30 "Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
Яніна Ткачук 209
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
12 декабря 11:07 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 21719
Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
12 декабря 11:03 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 13945
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
12 декабря 09:30 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 295
Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
11 декабря 10:00 Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
Юлія Михайлова 1333
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
10 декабря 14:02 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
31886
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук