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В шляпе и уютном свитере: Иванка Трамп демонстрирует casual-образ в Париже

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Джаред Кушнер и Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп отправилась в романтическое путешествие в Париж вместе со своим мужем Джаредом Кушнером.

Новые снимки из путешествия Иванка Трамп опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Супруги прогулялись по улицам столицы Франции, где остановилось в местном кафе, чтобы выпить кофе. Впоследствии влюбленные поднялись на Эйфелеву башню, откуда показали красивые снимки с видом на Париж.

Впоследствии Иванка Трамп и Джаред Кушнер посетили музей Лувра, где сфотографировались возле картины Леонардо да Винчи "Джоконда".

Для парижского выходного дочь президента США надела черные брюки, удобные ботильоны, теплый свитер бордового цвета с белыми рукавами и черную шляпу. Для верхней одежды Иванка выбрала стильное пальто с принтом "гусиная лапка".

Также супруги поздравили всех с Рождеством и еврейским праздником Хануки. "Желаем всем мира, радости, счастья и любви в этот праздничный сезон! Веселого Рождества и счастливой Хануки!" – говорится в подписи к одному из фото.

Джаред Кушнер і Іванка Трамп
Джаред Кушнер и Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Джаред Кушнер і Іванка Трамп
Джаред Кушнер и Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Джаред Кушнер і Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Джаред Кушнер і Іванка Трамп
Джаред Кушнер и Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Джаред Кушнер і Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Путешествия Рождество Новости Франции Иванка Трамп Стиль и мода
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