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В шортах и топе: Настя Каменских показала пикантное фото с тренировок

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Настя Каменских в Мексике / Instagram / @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, отправилась на отдых в Мексику. Оттуда певица уже успела опубликовать серию фото в купальнике и показала, как занимается на курорте спортом.

Известно, что на отдых Настя Каменских отправилась со своим мужем Потапом. Именно рэпер повсюду сопровождает любимую и делает ее соблазнительные фотографии. На днях пара устроила очередную тренировку вместе, фото с которой уже появилось на инстаграм-странице певицы.

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Перед камерами Настя Каменских появилась в мини-шортах и ​​кроп-топе черного цвета. Вероятно, спортивную одежду артистка выбрала из собственной коллекции одежды. Во время пробежки Настя Каменских не удержалась от снимка на фоне колоритного мексиканского заведения.

Обожаю тренировки на свежем воздухе! Для меня занятия спортом – это всегда в удовольствие! На природе я вдохновляюсь и снимаю эмоциональную усталость. В результате – получаю прилив энергии и заряд позитива на весь день!
– поделилась Настя Каменских.

Тренировка точно идут звезде на пользу. 29 января Настя Каменских похвасталась фотографией в белом купальнике, благодаря которому показала безупречную стройную фигуру.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мексика Настя Каменских
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