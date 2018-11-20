В шортах на подвесном кольце: дочь Оли Поляковой показала свою тренировку

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Дочь Оли Поляковой со звездной мамой
Дочь Оли Поляковой со звездной мамой / Instagram / @mashapolyakova

Старшая дочь певицы Оли Поляковой старается быть как можно более похожей на свою звездную маму. Поэтому, когда хейтеры засыпали ее фигуру критикой, она записалась на pole dance. Фрагмент из тренировок 13-летняя девочка показала в пикантном фото.

Во время поездки в Таиланд, которая состоялась в разгар рождественских праздников, Оля Полякова с гордостью показала результаты похудения своей дочери Марии. Девочка за несколько месяцев лишилась нескольких килограммов, поэтому предстала перед поклонниками звезды со стройной талией.

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По словам Оли Поляковой, правильное питание помогло ее дочери похудеть. Кроме этого, девочка 2 – 3 раза в неделю посещает занятия pole dance (танец на пилоне, сочетающий акробатические трюки, – 24 канал). Одну из своих тренировок Мария Полякова показала в своем блоге.

Перед камерой подросток предстала в черных мини-шортах и топе. Мария Полякова повисла на подвесном кольце, держась только одной рукой и ногой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Кроме этого, девочка раскрыла свой секрет борьбы с лишними килограммами. Она расписала в блоге, какие продукты употребляет в течение дня и в чем себя ограничивает.

"Я полностью отказалась от сладкого, когда было совсем сложно, я брала квадратик черного шоколада, или ложку меда... Так же, я отказалась от всех гарниров... Иногда только утром ем мюсли с йогуртом, или кашу. Основная еда – это мясо, рыба, морепродукты, овощи во всех видах, оладьи с цуккини, творожная запеканка, сырники, фрукты только в первой половине дня... И конечно, спорт, в моем случае – это плавание 2 раза в неделю, и pole dance – 2 – 3 раза в неделю", – рассказала Мария Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Дети и несовершеннолетние Оля Полякова
Источник: 24 Канал
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