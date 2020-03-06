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В штанному костюме: королева Летиция повторила элегантный образ

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Королева Испании Летиция для светских мероприятий выбирает элегантные образы. Ее часто можно увидеть в костюмах. На днях она повторила недавний образ и вышла на публику в костюме сиреневого цвета.

Ее Величество Летиция показывает свой изысканный стиль во время каждого светского выхода. Она не боится экспериментировать и повторять образы и всегда имеет безупречный вид. Королева в очередной раз продемонстрировала это, приехав на встречу Prostitution Women Association в Мадриде.

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Для этого мероприятия Летиция выбрала наряд от бренда BOSS. Это был костюм сиреневого цвета, который состоял из жакета и брюк. Также она была одета в белую блузку. Соединила одежду с туфлями-лодочками в тон костюму на каблуках.

Волосы королева уложила в аккуратную прическу. Макияж сделала в естественных тонах с акцентом на глазах.


Испанская королева на встрече в Мадриде / Фото: Getty Images


Королева Летиция повторила образ в костюме / Фото: Getty Images

Отметим, это уже не первый выход испанской королевы в этом костюме. Ранее она появлялась в нем на церемонии вручения премий за научные исследования 2020 года. Событие состоялось в прошлом месяце в Политехническом университете Валенсии.


Ее Величество Летиция в костюме сиреневого цвета / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Летиция, королева Испании Стиль и мода
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