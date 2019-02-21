В скромном платье и синих туфлях: выход королевы Испании на церемонии в Мадриде
Жена короля Испании Филиппа VI Летиция является настоящей иконой стиля. В четверг, 21 февраля, бывшая журналистка вышла в свет в скромном и стильном образе.
Королевская чета пожаловала на церемонию вручения премии Premios Nacionales De Investigacion, которая состоялась во дворце Эль-Пардо в Мадриде.
Читайте также: В коктейльном платье и на каблуках: королева Испании очаровала стильным выходом – фото
Для выхода Летиция выбрала скромное платье-миди серых оттенков с поясом на талии. В образе королева сделала акцент на ярких туфлях-лодочках синего цвета. Маленький черный клатч удачно завершил ее образ.
Жена испанского короля сделала легкий дневной макияж и распустила волосы, поэтому выглядела очень естественно.
Королева Летиция / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images