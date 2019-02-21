В скромном платье и синих туфлях: выход королевы Испании на церемонии в Мадриде

20 Читати новину українською
Королева Летиция
Королева Летиция / www.gettyimages.com

Жена короля Испании Филиппа VI Летиция является настоящей иконой стиля. В четверг, 21 февраля, бывшая журналистка вышла в свет в скромном и стильном образе.

Королевская чета пожаловала на церемонию вручения премии Premios Nacionales De Investigacion, которая состоялась во дворце Эль-Пардо в Мадриде.

Читайте также: В коктейльном платье и на каблуках: королева Испании очаровала стильным выходом – фото

Для выхода Летиция выбрала скромное платье-миди серых оттенков с поясом на талии. В образе королева сделала акцент на ярких туфлях-лодочках синего цвета. Маленький черный клатч удачно завершил ее образ.

Жена испанского короля сделала легкий дневной макияж и распустила волосы, поэтому выглядела очень естественно.

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

​Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

blog_ava
На Донбассе от вражеской пули снайпера погиб украинский военный: кем был герой
сегодня
737
Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
сегодня 19:25 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
8
Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
сегодня 19:00 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
Юлія Михайлова 1860
Brit Awards-2019: самые провальные образы торжественной церемонии
сегодня 15:07 Brit Awards-2019: самые провальные образы торжественной церемонии
76
Роскошные образы с красной дорожки Brit Awards-2019 – фото
сегодня 11:18 Роскошные образы с красной дорожки Brit Awards-2019 – фото
150
Правдивая история бренда Victoria's Secret
20 февраля 20:30 Правдивая история бренда Victoria's Secret
Марія Ягодка 96
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
20 февраля 19:45 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
221
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук