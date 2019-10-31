В слишком откровенном кружевном боди и среди цветов: Жозефин Скривер показала сексуальное фото

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Жозефин Скривер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Известная датская модель, "ангел" Victoria's Secret, и звезда обложек популярных глянцев показала фанатам очередное горячее фото. 26-летняя соблазнительная Жозефин Скривер сексуально позировала среди роскошных цветов.

Новое фото датская модель, которая уже давно покорила не один мировой подиум, опубликовала на своей странице в Инстаграме. Стоит добавить, что в этой социальной сети за Жозефин Скривер следит более 6 миллионов человек, поэтому за сутки ее фотографию лайкнули более 160 тысяч человек.

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На фотографии 26-летняя датчанка позирует в черном кружевном боди с глубоким V-образным вырезом, благодаря которому засветила свое декольте. Игривая модель позировала, сидя на розовом диване в королевском стиле. Он находился посреди комнаты, которая напоминала оранжерею.

Позади соблазнительной Жозефин было много пионов, а она красиво дополнила нежную картину своим полуобнаженным видом. Ее волосы были естественно уложены, стройные ноги заброшены друг на друга, а томный и одновременно сексуальный взгляд был направлен прямо в камеру.

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Жозефин Скривер Эротика
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