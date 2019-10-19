В смелом красном платье: Ирина Шейк потрясла сексапильным образом в Нью-Йорке

Супермодель Ирина Шейк, которая в этом году рассталась с актером Брэдли Купером, очаровала всех на мероприятии легендарного визажиста Пэт Макграт в Sephora своим горячим образом.

Так, папарацци смогли сфотографировать Ирину Шейк на улицах Нью-Йорка в очень соблазнительном "аутфите". Звезда засветила роскошную фигуру и стройные ноги в красном шелковом платье.

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Платье модель дополнила бриллиантовыми украшениями и черными босоножками на высоких каблуках с оригинальными деталями. Для того, чтобы не замерзнуть, Ирина накинула шерстяное пальто темного цвета.

Кроме того, визажисты Шейк сделали ей драматический макияж с акцентом на красных губах. К слову, помаду звезда выбрала из новой коллекции Пэт Макграт.

Знаменитость опубликовала снимок с презентации на своей странице в инстаграме. Вместе с Шейк позирует Пэт Макграт, а также модель Анна Вялицына, которая дружит с Ириной.