В смелом красном платье: Ирина Шейк потрясла сексапильным образом в Нью-Йорке

2 Читати новину українською
Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashaykonline

Супермодель Ирина Шейк, которая в этом году рассталась с актером Брэдли Купером, очаровала всех на мероприятии легендарного визажиста Пэт Макграт в Sephora своим горячим образом.

Так, папарацци смогли сфотографировать Ирину Шейк на улицах Нью-Йорка в очень соблазнительном "аутфите". Звезда засветила роскошную фигуру и стройные ноги в красном шелковом платье.

Читайте также: В бежевом total look: Ирина Шейк посетила Париж – фото

Платье модель дополнила бриллиантовыми украшениями и черными босоножками на высоких каблуках с оригинальными деталями. Для того, чтобы не замерзнуть, Ирина накинула шерстяное пальто темного цвета.

 

Кроме того, визажисты Шейк сделали ей драматический макияж с акцентом на красных губах. К слову, помаду звезда выбрала из новой коллекции Пэт Макграт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Знаменитость опубликовала снимок с презентации на своей странице в инстаграме. Вместе с Шейк позирует Пэт Макграт, а также модель Анна Вялицына, которая дружит с Ириной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

blog_ava
Тыква: польза и вред главного продукта осени
сегодня
54260
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Ирина Шейк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как носить цветные колготки осенью 2019 года: стильные советы с фото
сегодня 20:23 Как носить цветные колготки осенью 2019 года: стильные советы с фото
Анастасія Манюхіна 51
Леси Никитюк – 32: малоизвестные факты о харизматичной ведущей
сегодня 13:39 Леси Никитюк – 32: малоизвестные факты о харизматичной ведущей
Юлія Михайлова 1283
Куда поехать на выходные в Украине: подборка самых интересных мест
18 октября 19:35 Куда поехать на выходные в Украине: подборка самых интересных мест
Юлія Турелик 219
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 18–20 октября
18 октября 17:29 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 18–20 октября
231
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
18 октября 12:03 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
Квітослава Туз 103399
Новости
Больше новостей
Залиште відгук