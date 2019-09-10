В СМИ назвали причину внезапной смерти 16-летней актрисы Майи-Лесии Нейлор

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Умерла 16-летняя актриса Мая-Лесия Нейлор – звезда " Облачного атласа"
Умерла 16-летняя актриса Мая-Лесия Нейлор – звезда " Облачного атласа" / Twitter / @aj_management

Британская актриса Майя-Лесия Нейлор умерла еще 7 апреля, однако ее таинственная гибель в 16 лет привлекла внимание всех мировых СМИ. Представители звезды заявляли, что она упала в обморок и больше не очнулась. Однако журналисты узнали, что на самом деле девушка совершила самоубийство.

Как сообщает The Daily Mail, Майя-Лесия Нейлор повесилась в своей комнате после разговора с родителями. Родственники девушки, которые обнаружили ее вскоре после спора, пытались спасти юную актрису и успели доставить ее в один из госпиталей Лондона. Однако врачам не удалось спасти 16-летнюю британку, поэтому они только констатировали смерть.

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Причиной для самоубийства Майи-Лесии Нейлор стала плохая успеваемость в школе. Родители актрисы получили информацию из учебного заведения, что оценки девушки значительно ниже, чем раньше. Эти показатели могли повлиять на экзамен, который 16-летняя Нейлор должна была сдавать в конце учебного года, и ее поступление в колледж. Поэтому родители запретили Майи-Лесии посещать вечеринки и попросили более ответственно отнестись к экзамену.

Вечер перед смертью звезда "Облачного атласа" провела с родственниками в семейном имении. Майя-Лесия посмотрела с родителями фильм, в котором была сцена самоубийства, что и подтолкнуло ее к суициду. Актриса попрощалась с родителями и повесилась в своей комнате. Сейчас ни представители Майи-Лесии, ни ее родственники не комментируют новость о самоубийстве.

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Что известно о Майи-Лесии Нейлор?Юная и перспективная актриса только начинала свою карьеру, однако уже успела сняться в трех популярных фильмах. В частности, ее можно увидеть в "Облачном атласе", который номинировали на "Золотой глобус". Также Майя-Лесия предстала в кинолентах "Красный код" и "Нулевой индекс". Последней работой 16-летней британки был подростковый сериал "Милли Инвбитвин", где она предстала в образе чувственной Фрэн.

Однако это не единственный талант, которым могла похвастаться девушка. Майя-Лесия Нейлор записала несколько авторских песен и приняла участие в нескольких съемках как модель.

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Теги: LifeStyle Голливуд Самоубийство Потери
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