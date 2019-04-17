В соблазнительном платье с декольте: Кайли Дженнер украсила обложку S Moda

Светская львица и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер каждый раз становится звездой лучших глянцев мира. После нескольких престижных сотрудничеств с гламурными изданиями ее пригласили стать главной героиней журнала S Moda.

Снимок с фотосессии 21-летняя звезда оставила на своей Instagram-странице. На новой фотографии Кайли появилась в кружевном платье бренда Dolce & Gabbana, которое стоит 1800 фунтов стерлингов (около 63 тысячи гривен). Корсет в зоне талии прекрасно подчеркивал формы девушки, а декольте удачно поддерживало пышную грудь.

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Ее соблазнительный образ дополнили массивные серьги также от люксового бренда Dolce & Gabbana. Насыщенный макияж и высоко завязанный хвост на голове завершили look.



Кайли Дженнер для S Moda / Instagram / @kyliejenner

Автором снимка стал дуэт итальянских фотографов Луки и Алессандро Морелли. Будет ли больше фотографий для журнала S Moda – пока неизвестно. Стоит добавить, что на днях звезда добавила в свой фотоблог еще несколько соблазнительных фото, которые пикантно обнажали то ли ее ноги, толи декольте, однако получили одинаково несколькомиллионное количество лайков.