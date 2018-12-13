В соблазнительных мини: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер посетила Мексику – фото

Знаменитая британская модель и двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри Китти Спенсер, которая является официальным амбассадором итальянского бренда украшений Bulgari, показала поклонникам в социальных сетях свой отдых в Мексике.

Новые яркие снимки Китти опубликовала на своей странице в Instagram.

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Первое фото, которое показала Спенсер, сделанное в древнем городе Теотиуакан.

Стою на пирамиде Луны, рядом с пирамидой Солнца, а позади меня – "Дорога Мертвых". Древний город Теотиуакан, чье название означает "место, где родились боги",

– отметила она в подписи.

Для выхода модель надела розовые короткие шорты с принтом, которые сочетала с рубашкой в тон от австралийского бренда ZIMMERMANN. Свой образ Китти дополнила белыми кроссовками, маленькой сумкой и солнцезащитными очками.

Впоследствии Китти посетила дом архитектора Луиса Баррагана в пригородном районе Мехико.