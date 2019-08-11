В соблазнительных мокром купальнике: Ольга Куриленко засветила ягодицы и интимные части тела

Известная во всем мире актриса Ольга Куриленко, которая родом из Украины, также похвасталась снимками со своего уикенда. 39-летняя актриса сексуально засветила свою фигуру во время отдыха, демонстрируя не только упругие ягодицы, но и интимные части тела.

Август оказался слишком активным на отпуска в шоу-бизнесе. Немало знаменитостей отправились на отдых в Италию, как Майли Сайрус, или, например, в Грецию, как Белла и Джиджи Хадид. Знаменитости публикуют фото с курортов, демонстрируя роскошные фигуры. Поэтому украинка Ольга Куриленко решила поддержать так называемый флешмоб и обнародовала соблазнительное фото, ностальгируя по своему уикенду.

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На странице в Instagram 39-летняя актриса опубликовала фотографию, под которой написала, что скучает по отдыху.

Скучаю по своим каникулам и бассейну,

– подписала фото Ольга Куриленко.

На снимке стройная знаменитость выныривает из воды, опираясь руками на бетонные плиты рядом с ним. Такая поза обеспечила Ольге подчеркивание тонкой талии, а также отличную демонстрацию упругих ягодиц.



Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Стоит добавить, что около недели назад актриса опубликовала похожее фото в том же купальнике. Она позировала перед камерой, лежа в бассейне. Именно на этом кадре 39-летняя Ольга Куриленко засветила интимные части тела.



Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial