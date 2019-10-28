В сочном золотом платье: 50-летняя Дженнифер Лопес пришла на премию Governors Awards 2019
Знаменитая певица Дженнифер Лопес стала гостьей церемонии вручения премий Американской академии кинематографических искусств Governors Awards, которая прошла в воскресенье, 27 октября, в Лос-Анджелесе.
Премию, которую считают репетицией "Оскара", посетило немало знаменитостей: Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон и другие.
Читайте также: 50-летняя Дженнифер Лопес примерила роскошное свадебное платье: фото
Для красной дорожки Дженнифер Лопес подготовила эффектный наряд. Платье из коллекции Reem Acra насыщенного желтого цвета с золотым переливом идеально выглядело на певице. Стилисты сделали Джей Ло прическу в греческом стиле, подчеркнув обнаженные плечи, и дополнили look макияжем с акцентом на глазах.
Завершили "аутфит" знаменитости драгоценные ювелирные украшения и черный клатч.
Дженнифер Лопес / Getty Images
Дженнифер Лопес / Getty Images
Выбор редакции
-
Джулии Робертс – 52: 7 лучших ролей актрисы, которые вы обязаны увидетьсегодня , 11:22
-
Группа The Rasmus рассказала свои впечатления от визита во Львов и раскрыла секреты концерта27 октября , 16:41
-
"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша отметилась скандальным заявлением о патриотизме27 октября , 12:35