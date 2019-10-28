В сочном золотом платье: 50-летняя Дженнифер Лопес пришла на премию Governors Awards 2019

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / www.gettyimages.com

Знаменитая певица Дженнифер Лопес стала гостьей церемонии вручения премий Американской академии кинематографических искусств Governors Awards, которая прошла в воскресенье, 27 октября, в Лос-Анджелесе.

Премию, которую считают репетицией "Оскара", посетило немало знаменитостей: Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон и другие.

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Для красной дорожки Дженнифер Лопес подготовила эффектный наряд. Платье из коллекции Reem Acra насыщенного желтого цвета с золотым переливом идеально выглядело на певице. Стилисты сделали Джей Ло прическу в греческом стиле, подчеркнув обнаженные плечи, и дополнили look макияжем с акцентом на глазах.

Завершили "аутфит" знаменитости драгоценные ювелирные украшения и черный клатч.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Дженнифер Лопес
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