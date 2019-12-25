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В сотрудничестве с Сантой: Мелания Трамп традиционно пообщалась с детьми в канун Рождества

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Первая леди США Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Первая леди США поздравила детей с праздником во время телефонного разговора из Белого дома. Некоторым малышам, которые звонили в NORAD, чтобы отследить полет Санты, повезло пообщаться с Меланией. На страницах социальных сетей она отметила, что это относится к ее любимым рождественским традициям.

На протяжении 64 лет американские военные в режиме реального времени сообщают про координаты саней Санта Клауса на пути от Северного полюса по всей планете. Такая традиция была основана случайно, когда в центр Космического командования ВВС США поступил первый телефонный звонок от маленькой девочки, которая надеялась на разговор с Сантой.

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Так, в канун Рождества Дональд Трамп и Мелания приобщаются к проекту NORAD Tracks Santa. Первая леди поделилась впечатлениями от традиционного разговора с малышами, которые стремятся узнать, когда Санта придет к их дому.

В Рождество Санта тяжело работает, доставляя игрушки детям во всем мире! Замечательная традиция, спасибо, Санта, за то, что приобщил меня помочь детям отследить твое перемещение,
– прокомментировала первая леди в своем инстаграме.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus)

Знаково, что в этом году Мелании отвечала на звонки самостоятельно, без Дональда Трампа. А пресса не могла проследить за ее разговорами и не была приглашена в Белый дом. Такую приватность связывают с конфузом, который произошел в прошлом году. Тогда во время общения с семилетним мальчиком президент Трамп спросил его, а верит ли он в своем возрасте, что Санта существует.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Рождество LifeStyle Меланья Трамп Новости культуры
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