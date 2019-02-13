В спортивном и без макияжа: Тина Кароль поразила внешним видом

Популярная украинская певица и тренер музыкального шоу "Голос страны" Тина Кароль всегда появляется на официальных мероприятиях или в кадре в традиционном образе, который состоит из роскошных локонов и фирменной красной помады. Однако в реальной повседневной жизни артистку не легко узнать без макияжа и в обычной одежде.

Новые снимки опубликованы на фан-странице Тины Кароль в Instagram. Читайте также: Тина Кароль получила роскошный букет цветов от Дана Балана на "Голосе страны 9": видео Фотографии сделаны во время рабочего процесса на звукозаписывающей студии, когда Тина работала над песнями участников "Голоса страны 9". Звезда одета в белый свитшот из ее коллекции TNKRL, обтягивающие джинсы в тон и кроссовки. На лице Кароль совсем нет макияжа, и украинка выглядит значительно моложе, чем на сцене. Завершают повседневный образ прямые распущенные волосы.

Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina