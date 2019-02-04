В США арестовали популярного рэпера 21 Savage

Американский рэпер 21 Savage, который номинирован на премию Грэмми, был арестован в Атланте за нарушение миграционного законодательства.

Рэпер является гражданином Великобритании, а в США приехал в июле 2005 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Как стало известно, виза исполнителя закончилась в 2006 году, поэтому 21 Savage 12 лет находится в США нелегально.

Сейчас Шайе Бену Аврааму-Джозефу (настоящее имя рэпера), которого задержали в штате Джорджия, грозит депортация. Его судьбу решит федеральный суд.

21 Savage – Bank Account: смотрите видеоклип