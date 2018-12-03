В США мужчина во время предложения девушке случайно уронил кольцо в канализацию: видео

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В США мужчина во время предложения девушке случайно уронил кольцо в канализацию
В США мужчина во время предложения девушке случайно уронил кольцо в канализацию / Фото из открытых источников

В Нью-Йорке парень делал предложение своей девушке, случайно уронил кольцо в канализацию. Однако полиции удалось найти украшение и вернуть влюбленной паре.

Об этом сообщил сайт The Siver Post.

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Найдя кольцо, которое мужчина уронил в канализацию во время предложения девушке, полицейские бросились на поиски пары. Они сперва опубликовали фото украшения, а потом и пары, которая его урогила, и попросила пользователей Twitter помочь в поисках.

Помогите нам найти пару – у них предложение выйти замуж закончилось ужасно из-за того, что кольцо упало в канализацию,
– написали в соцсети правоохранители.

Стало известно, что девушка согласилась выйти замуж, но слишком взволнованный парень не удержал кольцо и уронил его в водосток.

Уже вечером 2 декабря полиция сообщила, что пара сама вышла на связь. Позже сотрудники ведомства передали им украшение.

 

Теги: LifeStyle Курьезные новости Новости США
Источник: 24 канал
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