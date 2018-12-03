В США мужчина во время предложения девушке случайно уронил кольцо в канализацию: видео

В Нью-Йорке парень делал предложение своей девушке, случайно уронил кольцо в канализацию. Однако полиции удалось найти украшение и вернуть влюбленной паре.

Об этом сообщил сайт The Siver Post.

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Найдя кольцо, которое мужчина уронил в канализацию во время предложения девушке, полицейские бросились на поиски пары. Они сперва опубликовали фото украшения, а потом и пары, которая его урогила, и попросила пользователей Twitter помочь в поисках.

Помогите нам найти пару – у них предложение выйти замуж закончилось ужасно из-за того, что кольцо упало в канализацию,

– написали в соцсети правоохранители.

WE HAVE YOUR RING!



Help us find the couple who’s marriage proposal went horribly wrong after their engagement ring fell down the drain in #TimesSquare.



Call us at 212 767-8400 or come to the Midtown North Precinct located at 306 W 54th Street. pic.twitter.com/FvRrqur4KG — NYPD Midtown North (@NYPDMTN) 1 грудня 2018 р.

Стало известно, что девушка согласилась выйти замуж, но слишком взволнованный парень не удержал кольцо и уронил его в водосток.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 грудня 2018 р.

Уже вечером 2 декабря полиция сообщила, что пара сама вышла на связь. Позже сотрудники ведомства передали им украшение.