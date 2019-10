В США начались продажи книги о закулисье президентства Барака Обамы: первые кадры

Несколькими днями ранее, 22 октября, началась продажа книги "Да, мы это сделали" (Yes, we did) с редкими фото и воспоминаниями времен президентства Барака Обамы. В сети уже появились редкие, ранее неопубликованные фото со времен пребывания президента в Белом доме.

Лоуренсу Джексону, который в течение многих лет был фотографом Белого дома и президентской семьи, удалось создать уникальный проект и показать Барака Обаму таким, каким его еще не видели. Помимо огромного количества уникальных кадров и моментов, на страницах книги появятся воспоминания не только фотографа, а и работников администрации. Об этом сообщают на People. Читайте также: Мишель Обама трогательно поздравила Барака с 27 годовщиной брака: романтическое фото В частности Лоуренс вспоминает семейную позицию президентской семьи: "Мишель и Барак Обама всегда говорили, что следующее поколение будет состоять из лидеров. Поэтому во всех их социальных программах они пытались уделять внимание детям, правильному питанию и развитию молодых людей". Особенностью этой книги-альбома стали не только новые детали из жизни президента, но и важный месседж: поощрить темнокожих мальчиков. "Я надеюсь, что они поймут, что все возможно. Что их мир является таким же, как и у других", – говорила семья Обам.

Обложка книги Лоуренса Джексона "Да, мы это сделали" / People Снимая живые кадры, моменты со съемок, семейных прогулок, визитов и приемов, Лоуренс пытался показать "обычную жизнь обычного человека". Ему хотелось показать настоящий пример, который будет означать, что все возможно. "Президент только что дал свой второй и последний инаугурационній адрес, и он возвращается обратно в тоннель Капитолия, но он решает остановиться, повернуться и еще раз посмотреть на толпу", – говорит Джексон. "Я думаю, что он оценивает количество толпы. И каждый раз, когда я смотрю на эту картину, он похож на маленького ребенка, который говорит: "Посмотрите, они действительно пришли. Это действительно произошло". Барак Обама тоже приобщился к созданию книги и написал предисловие, в котором упомянул о том, что его жизненный путь и Лоуренса Джексона очень похожи. Лоуренс обладает талантом передачи знаковых образов, которые помогут объяснить наше время будущим поколениям. У него также есть уникальный дар передачи едва уловимых моментов, например, моего времени с Мишель и дочерьми... У нас с ним было похожее воспитание, как и у других темнокожих мужчин в Америке. Каждый из нас воспитывался необычной матерью-одиночкой. Мы оба знали, как это – чувствовать, что ты другой. Многие его фотографии полны этой острой чувствительностью,

– отметил Барак Обама.

Кадры из книги "Да, мы это сделали" / Фото: Лоуренса Джексона