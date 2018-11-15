В США наградили лучших кантри-певцов: победители CMA Awards 2018

В среду, 14 ноября, в городе Нэшвилл штата Теннесси состоялось награждение лучших кантри-певцов на премии CMA Awards 2018. Известны имена победителей во всех номинациях.

Премия Ассоциации Кантри Музыки (CMA Awards) ежегодно проходит в США, начиная с 1967 года. В следующем году премия впервые транслировалась по телевидению. В этом году состоялась 52-я церемония награждения, ведущими которой уже несколько лет подряд является Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли. Победителей среди всех номинантов выбирают более 7400 профессионалов в данной области. Самая яркая и громкая ночь кантри-музыки прошла в Нэшвилле в среду, 14 ноября.

Читайте также: Почему Николь Кидман разрыдалась на людях из-за своего мужа: интригующие детали

Номинации и победители

Победу в номинации "Эстрадный артист года" получил Кит Урбан. Как лучший "Мужской вокалист года" был награжден Крис Стейплтон, которого можно назвать триумфатором этого вечера, ведь он одержал победу еще в номинации "Песня года", которая называется Broken Halos.

Послушать ее можно здесь:

Лучшим женским вокалистом года была объявлена ведущая вечера Кэрри Андервуд. Певица поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram.

Вокальным дуэтом года стали Brothers Osborne, новым артистом – Люк Коумз, а вокальной группой года – Old Dominion. В номинации "Альбом года" победу одержала Кейси Мусгравс (Golden Hour).

За "Музыкальное видео года" наградили Томаса Ретта за клип под названием Marry Me.

Смотреть видео здесь:

В номинации "Музыкальное событие года" победили Дэвид Ли Мерфи и Кенни Чесни с песней Everything's Gonna Be Alright, а музыкантом года стал Мак Маканалли, который играет на гитаре. Он также поделился снимком на своей странице в Instagram.