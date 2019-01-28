В США награждали лучших актеров по результатам SAG Awards 2019: победители премии

25-я церемония награждения Премии Гильдии киноактеров (Screen Actors Guild) состоялась в воскресенье, 25 января, в Лос-Анджелесе. На светское мероприятие пришли Брэдли Купер, Леди Гага, Рами Малек, Эмили Блант, Глен Клоуз и другие голливудские актеры. Однако лишь некоторым из них удалось завоевать желанную статуэтку.

Награждение SAG Awards 2019 (Премия Гильдии киноактеров) уверенно можно называть генеральной репетицией церемонии Оскар. За престижными статуэтками пришло немало знаменитостей из Голливуда, в частности те, которые уже были награждены на "Золотой глобус" около трех недель назад. Об этом сообщает Variety.

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Однако, как и на "Золотом глобусе", Леди Гага и Брэдли Купер уступили главные номинации Рами Малеку. Так, актер, который сыграл Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) одержал победу в номинации "Лучшая мужская роль".



Рами Малек / Getty Images

71-летняя актриса Глен Клоуз завоевала статуэтку, одержав победу в номинации "Лучшая женская роль" за роль в фильме "Жена" (The Wife).



Глен Клоуз / Getty Images

44-летний Махершала Али, который сыграл второстепенную роль в фильме "Зеленая книга" (Green Book), получил за нее награду "Лучшая мужская роль второго плана". Главным конкурентом актера в этой номинации был Сэм Эллиот, который сыграл старшего брата Джексона (Брэдли Купера) в фильме "Звезда родилась" (A Star Is Born).



Махершала Али / Getty Images

Награду за "Лучшую женскую роль второго плана" получила Эмили Блант за игру в фильме "Тихое место" (A Quiet place).



Эмили Блант / Getty Images

На премии награждения SAG Awards 2019 также была номинация "Лучший актерский состав". За победу в ней боролись также представители фильма "Звезда родилась", однако и здесь им пришлось уступить место "Черной пантере" (Black Panther).





Актерский состав фильма "Черная пантера" (Black Panther) / Getty Images