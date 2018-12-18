В США ограбили известного режиссера Квентина Тарантино
В Лос-Анджелесе неизвестные ограбили дом известного голливудского режиссера Квентина Тарантино.
Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Двое грабителей проникли в дом режиссера через окно. Тарантино находился дома и пытался оказать им сопротивление, однако злоумышленникам все равно удалось сбежать.
Как сообщается, грабители вынесли из дома режиссера ювелирные украшения и другую собственность.
Квентин Тарантино
Полиция Лос-Анджелеса проверяет камеры наблюдения рядом с местом проживания Тарантино, записи с которых могут помочь установить личности преступников.
В результате инцидента никто не пострадал.
К слову, в ноябре 2018 года Квентин Тарантино впервые женился. Его избранницей стала певица и модель Даниэлла Пик, более младшая, чем культовый деятель искусств на 20 лет.