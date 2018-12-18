В США ограбили известного режиссера Квентина Тарантино

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Квентин Тарантино
Квентин Тарантино / Фото из открытых источников

В Лос-Анджелесе неизвестные ограбили дом известного голливудского режиссера Квентина Тарантино.

Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Двое грабителей проникли в дом режиссера через окно. Тарантино находился дома и пытался оказать им сопротивление, однако злоумышленникам все равно удалось сбежать.

Как сообщается, грабители вынесли из дома режиссера ювелирные украшения и другую собственность.

Квентін Тарантіно
Квентин Тарантино

Полиция Лос-Анджелеса проверяет камеры наблюдения рядом с местом проживания Тарантино, записи с которых могут помочь установить личности преступников.

В результате инцидента никто не пострадал.

К слову, в ноябре 2018 года Квентин Тарантино впервые женился. Его избранницей стала певица и модель Даниэлла Пик, более младшая, чем культовый деятель искусств на 20 лет.

 

Теги: LifeStyle Голливуд Ограбления Новости США Кино
Источник: Lifestyle
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