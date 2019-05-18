В США прощаются с сериалом "Теория большого взрыва", который длился 12 лет
В четверг 16 мая показали две последние серии комедийного американского сериала "Теория большого взрыва", который шел на экранах с 2007 года. Актеры и поклонники прощаются с ситкомом.
Джонни Галэки, сыгравший физика Леонарда Хофстедтер, опубликовал в инстаграми видео, на котором продюсер и сценарист Чак Лорре хлопает нумератором перед съемкой последнего кадра.
Читайте также: "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
Кейли Куоко, которая сыграла Пенни, опубликовала видеозапись на которой актеры обнимаются.
Мелисса Ройч, в сериале она Бернадетт, сказала, что съемки стали для нее "крупнейшим событием в жизни".
Посты прощания с сериалом выложили актриса Майим Бялик (Эми Фарру Фаулер) и Джим Парсонс (Шелдон).
Авторов сериала поздравили даже в NASA, поблагодарив за популяризацию науки.
Что известно о сериале "Теория большого взрыва"?Премьера сериала состоялась еще 24 сентября 2007 года. Тогда он вызвал настоящий ажиотаж, ведь кроме традиционного американского юмора в нем говорилось о жизни странных и забавных физиков – Леонарда и Шелдона – и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат Калифорния. Главные роли исполнили знаменитые актеры Джим Парсонс и Галэки.