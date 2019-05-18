В США прощаются с сериалом "Теория большого взрыва", который длился 12 лет

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Сериал "Теория большого взрыва" закончился после 12 лет съемок
Сериал "Теория большого взрыва" закончился после 12 лет съемок / Фото из открытых источников

В четверг 16 мая показали две последние серии комедийного американского сериала "Теория большого взрыва", который шел на экранах с 2007 года. Актеры и поклонники прощаются с ситкомом.

Джонни Галэки, сыгравший физика Леонарда Хофстедтер, опубликовал в инстаграми видео, на котором продюсер и сценарист Чак Лорре хлопает нумератором перед съемкой последнего кадра.

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Кейли Куоко, которая сыграла Пенни, опубликовала видеозапись на которой актеры обнимаются.

Мелисса Ройч, в сериале она Бернадетт, сказала, что съемки стали для нее "крупнейшим событием в жизни".

Посты прощания с сериалом выложили актриса Майим Бялик (Эми Фарру Фаулер) и Джим Парсонс (Шелдон).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It was really hard to pick the right pic for this post, so here is a shot of us in a hug after we filmed the last group scene we would ever film for the series... and TONIGHT is THE NIGHT... it’s the series finale at 8pm EST and then there’s the Young Sheldon (season!) finale, and then a special behind the scenes show hosted by @kaleycuoco and @sanctionedjohnnygalecki and then the entire cast is on @colbertlateshow I hope you get a chance to tune in and i hope you enjoy all of it. If you enjoy it even half as much as we’ve enjoyed (LOVED) creating this show for the past 12 years, then that’ll be a WHOLE WHOLE lot of enjoyment. All of us will miss seeing you in this format, but we will be around in all sorts of ways, I assure you... love love love ️️️

Допис, поширений Jim Parsons (@therealjimparsons)

Авторов сериала поздравили даже в NASA, поблагодарив за популяризацию науки.

Что известно о сериале "Теория большого взрыва"?Премьера сериала состоялась еще 24 сентября 2007 года. Тогда он вызвал настоящий ажиотаж, ведь кроме традиционного американского юмора в нем говорилось о жизни странных и забавных физиков – Леонарда и Шелдона – и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат Калифорния. Главные роли исполнили знаменитые актеры Джим Парсонс и Галэки.

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Теги: NASA LifeStyle Кино
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