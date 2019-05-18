В четверг 16 мая показали две последние серии комедийного американского сериала "Теория большого взрыва", который шел на экранах с 2007 года. Актеры и поклонники прощаются с ситкомом.

Джонни Галэки, сыгравший физика Леонарда Хофстедтер, опубликовал в инстаграми видео, на котором продюсер и сценарист Чак Лорре хлопает нумератором перед съемкой последнего кадра.

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Кейли Куоко, которая сыграла Пенни, опубликовала видеозапись на которой актеры обнимаются.

Мелисса Ройч, в сериале она Бернадетт, сказала, что съемки стали для нее "крупнейшим событием в жизни".

Thank you from the bottom of my heart to every single person who has made being a part of @bigbangtheory one of the greatest experiences of my life. Thank you to every single one of you who tuned in each week. I am forever changed by #TheBigBangTheory and forever thankful. ️ pic.twitter.com/Y4aRxvE1Ah — Melissa Rauch (@MelissaRauch) 17 травня 2019 р.

Посты прощания с сериалом выложили актриса Майим Бялик (Эми Фарру Фаулер) и Джим Парсонс (Шелдон).

Авторов сериала поздравили даже в NASA, поблагодарив за популяризацию науки.

Math, science, history, unraveling the mystery, that all started with the Big Bang! From our missions, images & more on set to @Astro_Mike appearing when Howard goes to @Space_Station — so long #BigBangTheory. Thanks for sharing our work with viewers & inspiring so many pic.twitter.com/5GAY6lUu45 — NASA (@NASA) 17 травня 2019 р.

Что известно о сериале "Теория большого взрыва"?Премьера сериала состоялась еще 24 сентября 2007 года. Тогда он вызвал настоящий ажиотаж, ведь кроме традиционного американского юмора в нем говорилось о жизни странных и забавных физиков – Леонарда и Шелдона – и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат Калифорния. Главные роли исполнили знаменитые актеры Джим Парсонс и Галэки.